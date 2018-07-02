Tarihi eser kaçakçısına geçit yok

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişi yakalandı.İzmir’in Gaziemir ilçesinde V.K. (42) isimli bir vatandaşın elinde çok sayıda...

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişi yakalandı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde V.K. (42) isimli bir vatandaşın elinde çok sayıda tarihi ese bulunduğu ve bu eserleri satmaya hazırlandığı bilgisini alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Şüpheliyi Gaziemir’de yakalayan ekipler,yapılan çalışmalar sonucunda Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait farklı ebatlarda üzerinde farklı figürler bulunan gümüş ve bronzdan yapılmış 522 adet sikke, 6 adet bronz yüzük, 2 adet bronz mühür, 1 adet insan başlı tasvirli bronz küçük obje, 1 adet insan başı tasvirli pişmiş topraktan yapılmış küçük heykel başı, 2 adet pişmiş topraktan yapılmış obje olmak üzere toplam 534 adet orijinal tarihi eseri ele geçirdi. Gözaltına alınan ve hakkında yasal işlem başlatılan V.K., yapılan sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.