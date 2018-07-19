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19 Temmuz 2018 Perşembe 12:45

Tarladan binlerce kök kenevir çıktı

Kırklareli’nde bir tarlada 225 bin 408 kök kenevir ele geçirilerek imha edildi.

Tarladan binlerce kök kenevir çıktı
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Kırklareli’nde bir tarlada 225 bin 408 kök kenevir ele geçirilerek imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Kırklareli İl Müdürlüğü ekipleri Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde H.D ve M.S isimli kişilere ait bir tarlada boyları 2 ile 150 santim arasında değişen 225 bin 408 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Ekipler savcılıktan alınan talimat doğrultusunda ele geçirilen keneviri imha ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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