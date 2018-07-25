Samsun’da bir kişi, tartıştığı eniştesini bıçakla ağır yaraladı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan A. (30) ağır yaralandı. Samsun...

Samsun’da bir kişi, tartıştığı eniştesini bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan A. (30) ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hakan A. ameliyata alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu Hakan A.’yı kayınbiraderi Emre B.’nin (24) bıçakladığını tespit etti. Eniştesini aralarında çıkan tartışmada bıçakladığı ileri sürülen Emre B., Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Emre B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Emre B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.