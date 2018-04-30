ASAYİŞ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 20:36

Tartıştığı karısını öldürdü

Gaziantep’te öfkeli koca, tartıştığı karısını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Şahıs, olayın ardından polise teslim oldu.

Tartıştığı karısını öldürdü
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Gaziantep’te öfkeli koca, tartıştığı karısını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Şahıs, olayın ardından polise teslim oldu.

İddiaya göre, Gaziantep’te uzun süredir eşi Öznur D.’den ayrı yaşayan Mehmet D., araya giren yakınlarının ikna etmesinin ardından yeniden eşiyle birlikte yaşamaya başladı. Bu sabah saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Çimenli Mahallesi’nde bulunan evlerine giden karı koca, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 59 yaşındaki Mehmet D., evde bulunan pompalı tüfekle avluda bulanan karısına ateş etti. Öznur D. olay yerinde yaşamını yitirirken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın incelemesinin ardından kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Öfkeli koca polise teslim oldu

Olay yerinden ayrılan öfkeli koca, Şahinbey İlçe Emniyet müdürlüğü’ne giderek, teslim oldu. Gözaltına alınan şahıs, polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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