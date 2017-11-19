Tartıştığı karısını pompalı tüfekle ağır yaraladı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde tartıştığı kocası tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın ağır yaralandı.

Olay, Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saim A. (35), eşi Şirvan Y. (37) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Saim A. pompalı tüfeğini alarak eşi Şirvan Y.’ye yakın mesafeden üç el ateş etti. Saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Şirvan Y. olay yerine gelen yakınları tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Şirvan Y.’nin vücudundan 35 adet saçma çıkarılmasının ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Saim A.’nın suçunu itiraf ederek polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.



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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.