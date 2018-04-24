Tartıştığı kişiyi bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi Marangozcular Caddesi’nde bir hurdacıda isimleri öğrenilemeyen 4 kişinin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Görüşme sırasında bir kişi elinde bulunan bıçakla konuştuğu kişiyi aniden bıçakladı. Bıçaklama anı güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta bir kişinin, tartıştığı şahsı bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi Marangozcular Caddesi’nde bir hurdacıda isimleri öğrenilemeyen 4 kişinin tartışması...

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