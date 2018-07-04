Tatilcilere bıçakla saldırdılar

Balıkesir’in Erdek ilçesinde şüpheli 2 kişi, tatil için Erdek’e gelen tatilcilere bıçakla saldırarak üzerlerindeki paraları alıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi’nde tatil yapan 3 kişi akşam saatlerinde yürüyüşe çıktı. Şüpheli B.O. ve K.T. ise tatilcilerden para istedi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken tatilcilerden 2 kişi bıçakla yaralandı. Şüpheliler ise tatilcilerin üzerindeki 300 TL’yi alarak kaçtı. Olayın ardından Erdek Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kısa sürede şüpheli B.O.’yu yakaladı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.