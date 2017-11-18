Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Çevre yolu Sadık Pembe Caddesi Kavşağı’nda meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Kütahya’dan...

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Çevre yolu Sadık Pembe Caddesi Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Mehmet Terik (23) idaresindeki 43 UA 601plakalı otomobil ile Ayhan Kocagöz (19) yönetimindeki 43 UA 962 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki araç sürücüsü ile Ferit Terik (24) yaralandı.



Loading...

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (Tİ - EFE)