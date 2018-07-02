Tayland’da kaybolan futbolcuları arama çalışmalarının 9. günü

Sağanak yağışlarda artama kurtarma çalışmalarını engellemesi de dalgıçların işini zorlaştırıyor. Çamurlu suda yönlerini bulmakta güçlük çeken dalgıçlara yardım için su pompaları getirildi.

Tayland’ın kuzeyinde su basan mağara tesisinde mahsur kalan ve yaşları 11 ila 16 arasında değişen 12 futbolcu ve 25 yaşındaki antrenörü arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren Tayland Donanma dalgıçlarının oksijen tüpleriyle birlikte mağarada ilerleyememesi arama çalışmalarını yavaşlatıyor. Bugün dalgıçların sadece mağarayı genişletmekle uğraşması, mahsur kalanların hayatta kalma ihtimalini düşürüyor.

Tayland’ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde Tham Luang Nang Non Mağarası’nda kaybolan 12 genç futbolcu ve antrenörlerini bulmak için yürütülen arama çalışmalarının 9’uncu gününe gelindi.

Tayland’ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde Tham Luang Nang Non Mağarası’nda kaybolan 12 genç futbolcu ve antrenörlerini bulmak için yürütülen arama çalışmalarının 9’uncu gününe gelindi.Tayland’ın kuzeyinde su basan mağara tesisinde...

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