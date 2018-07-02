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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:41

Tayland’da kaybolan futbolcuları arama çalışmalarının 9. günü

Tayland’ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde Tham Luang Nang Non Mağarası’nda kaybolan 12 genç futbolcu ve antrenörlerini bulmak için yürütülen arama çalışmalarının 9’uncu gününe gelindi.Tayland’ın kuzeyinde su basan mağara tesisinde...

Tayland'da kaybolan futbolcuları arama çalışmalarının 9. günü
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Tayland’ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde Tham Luang Nang Non Mağarası’nda kaybolan 12 genç futbolcu ve antrenörlerini bulmak için yürütülen arama çalışmalarının 9’uncu gününe gelindi.

Tayland’ın kuzeyinde su basan mağara tesisinde mahsur kalan ve yaşları 11 ila 16 arasında değişen 12 futbolcu ve 25 yaşındaki antrenörü arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren Tayland Donanma dalgıçlarının oksijen tüpleriyle birlikte mağarada ilerleyememesi arama çalışmalarını yavaşlatıyor. Bugün dalgıçların sadece mağarayı genişletmekle uğraşması, mahsur kalanların hayatta kalma ihtimalini düşürüyor.

“Bugünkü tek amacımız mağarayı genişletmek” diyen Chiang Rai valisi Narongsak Osatanakorn, çalışmaları sonucunda mağaraya 600 tane oksijen tüpü yerleştirdiklerini açıkladı.

Çocukların yemek yiyemeden 4 gün hayatta kalabileceğini açıklayan doktorlar, ancak temiz suya erişirlerse nu sürenin uzayacağını belirttiler.

Sağanak yağışlarda artama kurtarma çalışmalarını engellemesi de dalgıçların işini zorlaştırıyor. Çamurlu suda yönlerini bulmakta güçlük çeken dalgıçlara yardım için su pompaları getirildi.
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