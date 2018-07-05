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05 Temmuz 2018 Perşembe 19:29

Tayland’da turist teknesi alabora oldu: 49 kişi kayıp

Tayland’ın ünlü turizm adası Phuket’de turist teknesinin alabora olması sonucu 49 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Tayland'da turist teknesi alabora oldu: 49 kişi kayıp
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Tayland’ın ünlü turizm adası Phuket’de turist teknesinin alabora olması sonucu 49 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Phuket Valisi Norraphat Plodthong tarafından yapılan açıklamada, turist teknesinin alabora olması sonucu 49 kişinin kaybolduğu bildirildi. Teknedeki 48 kişinin kurtarıldığını ifade eden Plodthong, diğer turistlere ulaşılamadığını söyledi. Teknede çoğunlukla Çinli turistlerin bulunduğu ifade edilirken, şiddetli rüzgar nedeniyle arama çalışmalarının zorlaştığı belirtildi.

Adada başka bir turist teknesinin daha alabora olduğunu açıklayan polis, teknede bulunan 39 turistin kurtarıldığını belirtti.
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