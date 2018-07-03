Taylandlı genç futbolcular, aylarca mağarada kalabilir

Tayland’ın kuzeyinde Çiang Rai eyaletinde, şiddetli yağışlar nedeniyle su dolan mağarada kaybolan 12 futbolcu çocuğun güvenli olarak dışarı çıkarılması aylar sürebilir.

Tayland’ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde Tham Luang Nang Non Mağarası’nda kaybolan 11-16 yaş arası futbolcular ve 25 yaşındaki antrenörleri, gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 9. günde sağ olarak bulundu. Günlerce süren zorlu arama kurtarma çalışmalarının en zor kısmının ise genç futbolcuları güvenli bir şekilde dışarı çıkarmak.

Yetkililer, günlerce mağarada hayatta kalma mücadelesi veren gurubu mağaradan çıkarmanın 2 yolu olduğunu belirtirken, hangisinin en iyi seçenek olduğu konusunda henüz karar vermedi. Şuanda bilinen tek gerçek ise bu seçeneklerden hiç birinin kolay olmadığı.

Seçeneklerden birincisi çocukları mağara içinde su altına daldırarak kurtarmak. Uzmanlar bunun teoride bir seçenek olduğunu ancak çok zor olduğunu ifade ediyor. Grubun mahsur kaldığı 10 kilometre uzunluğundaki mağara, Tayland’ın en uzun mağaralarından biri. Mağaranın dar olması ve kavisli olması nedeniyle de suda seyretmek oldukça zorlaşıyor. Zayıf düşmüş ve deneyimleri olmayan hatta bazıları yüzme bilmeyen çocuklara dalış yaptırmak oldukça riskli bir seçenek olarak görülüyor. Yetkililer, çocuklara besin takviyesi yapılmasının ve sağlıklarının normal dereceye gelmesinin ardından dalış ekipmanlarını kullanabilmeleri için eğitim verilebileceğini belirtiyor. Çocukların uzman dalgıçlarla çıkarılması 6 saat sürebilir.

Mağaradan çıkmak için en güvenli seçenek ise yürüyerek dışarı çıkmak. Ancak mağaranın bir çok bölümünü su basması nedeniyle bu seçeneğin gerçekleştirilmesi de imkansız oluyor. Teorik olarak grup, sel sularının azalmasını bekleyebilir. Ancak uzmanlar bu bekleyişin aylarca sürebileceğini ifade ediyor. Su pompalarının suyu tahliye etmek için tüm gün çalışmasına rağmen, şiddetli yağışların devam etmesi nedeniyle bunun yokuş yukarı bir mücadele olduğu belirtiliyor. Ancak meteoroloji uzmanları, Muson mevsimi devam ettiği için sağanak yağışlar konusunda uyarıda bulunuyor.

Kurtarma ekiplerinin grubu mağaradan çıkartmak için en güvenli seçeneği geliştirmesinin aylar sürebileceği belirtiliyor.

Tayland Deniz Komandosu ise çalışmaların ne kadar zaman alacağının henüz belli olmadığını çocuklara 4 ay yetebilecek kadar yiyecek hazırlandığını ifade etti.

Öte yandan uzmanlar, günlerce mağarada kalan çocukların en azından psikolojik durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Grubun antrenörlerinin çabaları sonucu birlikte hareket ettiği böylece hayatta kalmalarının kolaylaştığı öğrenildi.