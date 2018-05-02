Tayvan’da 5.2 büyüklüğünde deprem

Tayvan’ın Hualen eyaletinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tayvan’ın Hualen eyaletinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tayvan’ın doğusunda bulunan Hualen eyaletinde sabahın erken saatlerinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tayvan Merkezi Hava Bürosu’nun verdiği bilgiye göre Haulen eyaletinin 62 kilometre doğusunda meydana gelen deprem ülkenin birçok yerinde hissedildi.

Depremde ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Tayvan’ın doğu kıyılarında yer alan Haulen eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetmiş, 255 kişi yaralanmıştı.