TBMM yakınında polis ekipleri bir traktörü durdurmak için ateş açtı.
IHAAW094415-ASA/16-10-2018 - TBMM yakınında polis ekipleri bir traktörü durdurmak için ateş açtı. 16.10.2018 09:44:15 TSI NNNN
IHAAW094415-ASA/16-10-2018 - TBMM yakınında polis ekipleri bir traktörü durdurmak için ateş açtı. 16.10.2018 09:44:15 TSI NNNN
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