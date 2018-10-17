Tecavüzcü baba suçunu itiraf etti

KKTC’nin Alayköy kasabasında soruşturma sonucu 17 yaşındaki öz kızına tecavüz ettiği ortaya çıkan çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti.

KKTC’nin Alayköy kasabasında soruşturma sonucu 17 yaşındaki öz kızına tecavüz ettiği ortaya çıkan çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti.

Lefkoşa’ya bağlı Alaköy kasabasında yaşayan 17 yaşındaki bir kız, tecavüze uğradığı iddiasıyla polis ekiplerince hastaneye götürülmüş, hastane raporlarında genç kızın babası tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı. Bugün mahkemeye çıkarılan zanlı H.D., 17 yaşındaki öz kızına 2016-2018 yılları arasında tecavüz ettiğini itiraf etti. Mahkeme, suçunu itiraf eden zanlının 2 gün tutukluğu için emir verdi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından ortaya çıkarılan olay polise bildirilmesi üzerine polis ekipleri, genç kızı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine götürmüş ve muayene olmasını sağlamıştı. Hastanede yapılan muayenenin ardından kız çocuğuna babasının tecavüz ettiği tespit edilmişti.