Tehlikeli yolda karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Başkent’te araç trafiğinin yoğun olduğu yerde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Kazada, yaya hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşın çocuğunu ziyarete gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Aktaş isimli vatandaş, araç trafiğinin yoğun olduğu Protokol Yolu’ndan karşı yoldaki Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne geçmeye çalıştı. Bu sırada yol üzerinde seyreden Erdem Ü., yönetimindeki motosiklet, Aktaş’a çarptı.

Yaya öldü, sürücü yaralandı

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekipleri ile polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Aktaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Erdem Ü. ise tedavi edilmek üzere Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Aktaş’ın ailesine acı haberi verdi. Olay yerine gelen Aktaş’ın yakınları gözyaşları döktü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın görgü tanığı bir vatandaş, yayanın karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarptığını söyledi. Vatandaş, Aktaş’ın Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan çocuğunu ziyarete gittiğini belirtti.