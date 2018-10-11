Tek ayaklı uyuşturucu taciri adliyede

Samsun’da tek ayağı olmayan ve baston ile yürüyen uyuşturucu taciri İstanbul’dan aldığı uyuşturucuyu Samsun’a getirirken "Ece" adlı narkotik dedektör köpeği tarafından aracındaki zula bulunarak uyuşturucuyla yakalanınca sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun’da tek ayağı olmayan ve baston ile yürüyen uyuşturucu taciri İstanbul’dan aldığı uyuşturucuyu Samsun’a getirirken "Ece" adlı narkotik dedektör köpeği tarafından aracındaki zula bulunarak uyuşturucuyla yakalanınca sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren Hami E.(68) idaresindeki 09 plakalı otomobili Samsun-Ankara karayolu üzerinde durdurdu. Ece adlı narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada otomobilin zulasında 213 gram toz esrar, 0,45 gram plaka esrar ele geçti. Sol ayağı olmayan ve baston ile yürüyen Hami E. gözaltına alındı. Hami E.’nin evinde yapılan aramada 0,78 gram toz esrar ele geçti. Uyuşturucu ticareti suçundan suç kaydının bulunduğu öğrenilen Hami E., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki sorgulanması tamamlanan Hami E., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.