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11 Ekim 2018 Perşembe 15:27

Tek bacaklı uyuşturucu tacirine adli kontrol

Samsun’da tek bacağı olmayan ve baston ile yürüyen uyuşturucu taciri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat...

Tek bacaklı uyuşturucu tacirine adli kontrol
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Samsun’da tek bacağı olmayan ve baston ile yürüyen uyuşturucu taciri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren Hami E.(68) idaresindeki 09 plakalı otomobili Samsun-Ankara karayolu üzerinde durdurdu. Ece adlı narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada otomobilin zulasında 213 gram toz esrar, 0,45 gram plaka esrar ele geçti. Sol bacağı olmayan ve baston ile yürüyen Hami E. gözaltına alındı. Hami E.’nin evinde yapılan aramada 0,78 gram toz esrar ele geçti. Uyuşturucu ticareti suçundan suç kaydının bulunduğu öğrenilen Hami E., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki sorgusu tamamlanan Hami E., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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