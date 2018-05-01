Sakarya’da trafiğe aldırış etmeden tek tekerlek üzerinde motosikletini süren bir kişi, diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü.Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan bir motosiklet sürücüsü, tek tekerlek üzerinde motorunu sürdü. Yanından geçen araçlara aldırış etmeyen şahıs, diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü. Motosiklet sürücüsünün tek tekerlekle motosikletini sürmesi kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Tek teker üstünde tehlikeli yolculuk
Sakarya’da trafiğe aldırış etmeden tek tekerlek üzerinde motosikletini süren bir kişi, diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü.Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan bir motosiklet sürücüsü, tek...