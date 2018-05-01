01 Mayıs 2018 Salı 11:52

Tek teker üstünde tehlikeli yolculuk

Sakarya’da trafiğe aldırış etmeden tek tekerlek üzerinde motosikletini süren bir kişi, diğer sürücüleri tehlikeye düşürdü.Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan bir motosiklet sürücüsü, tek...