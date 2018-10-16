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16 Ekim 2018 Salı 16:06

Tekirdağ’da 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi

Tekirdağ’da avlanması yasak olan yaklaşık 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi.

Tekirdağ'da 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi
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Tekirdağ’da avlanması yasak olan yaklaşık 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi.

Olay Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesindeki NATO limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin kamyonete şüpheli paketler taşıdığı ihbarı Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekiplerince durdurulan kamyonette yapılan aramada, kovalar ve çuvallara doldurulmuş avlanması yasak olan yaklaşık 1 ton kaçak deniz patlıcanı yakalandı. Aramada ele geçirilen deniz patlıcanlarına el konuldu ve kamyonet sürücüsü E.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca Yunanistan’a götürülmek istendiği iddia edilen deniz patlıcanları ise Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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