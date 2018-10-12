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12 Ekim 2018 Cuma 15:18

Tekirdağ’da 25 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili kusurlu bulunan 4 kişi serbest bırakıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz’da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili kusurlu bulunan ve gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da 25 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili kusurlu bulunan 4 kişi serbest bırakıldı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz’da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasıyla ilgili kusurlu bulunan ve gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çorlu’da yaşanan tren kazasına ilişkin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının oluşturduğu bilirkişi heyetinin raporunda TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demiryolu Bakım Müdürlüğünde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan T.K., Çerkezköy Yol Bakım Şefliği’nde Yol Bakım ve Onarım Şefi olarak görev yapan Ö.P., yine yol bakım şefliğinde hat bakım ve onarım memuru olarak çalışan C.Ç. ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçtiğimiz Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Ç.Y.’nin kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunduğu kaydedildi.

Bilirkişi heyetinde İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Bekir Sıddık Binboğa Yarman, İstanbul Gelişim Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Karaşahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Araştırma Görevlisi İnşaat Yüksek Mühendisi Engin Bıçakçı, İnşaat Mühendisi Hakan Bozbulut ve Serbest Makine Mühendisi Bedri Duman yer aldı.

Raporda kusurlu oldukları belirtilen T.K, Ö.P, C.Ç. ile Ç.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi. Çorlu Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan şüpheliler, adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
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