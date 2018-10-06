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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:39

Tekirdağ’da 9 ayrı adresten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Tekirdağ’da 9 ayrı adresten hırsızlık yapan şahıslar polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Drone’un kullanıldığı operasyonda 4 şahıstan 2’si kıskıvrak yakalandı.Tekirdağ’da 9 ayrı adreste hırsızlık suçlarına karışan...

Tekirdağ'da 9 ayrı adresten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
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Tekirdağ’da 9 ayrı adresten hırsızlık yapan şahıslar polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Drone’un kullanıldığı operasyonda 4 şahıstan 2’si kıskıvrak yakalandı.

Tekirdağ’da 9 ayrı adreste hırsızlık suçlarına karışan 4 şahıs için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ekiplerince güvenlik kameraları ve plaka tanıma sistemi incelenerek hırsızlık olayını gerçekleştirenler adım adım takip edildi. Hırsızlık olayının yapıldığı bahse konu plakalı aracın Tekirdağ’a geldiğinin tespit edilmesi üzerine TOKİ uygulama noktası kapatılarak söz konusu araç durduruldu.

Polisi görünce kaçmaya başladılar

Polisi karşılarında gören 4 şahıstan 3’ü araçtan inip, bariyerden atladıktan sonra sahil tarafına kaçmaya başladı. Araç şoförü E.Y. isimli şahıs araçtan inmeye çalışırken, F.A. isimli şahıs ise uygulama noktası altında bulunan otluk dere yatağında saklanırken yakalandı.

Drone’un kullanıldığı operasyonda yakalanan şahısların yapılan üst ve araç aramalarında girdikleri evlerden çalınan malzemeler ve kapı açmada kullanılan materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçan 2 şahsın yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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