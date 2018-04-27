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27 Nisan 2018 Cuma 18:20

Tekirdağ’da bir berber evinde ölü bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde berberlik yapan bir kişi evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi’ndeki bir apartmanda ikamet eden Şahin Sezer’i (22) arayan arkadaşları Sezer’e ulaşamayınca evine...

Tekirdağ'da bir berber evinde ölü bulundu
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde berberlik yapan bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi’ndeki bir apartmanda ikamet eden Şahin Sezer’i (22) arayan arkadaşları Sezer’e ulaşamayınca evine gitti. Eve giren arkadaşları Şahin Sezer’i hareketsiz yerde yatarken buldu. Ekiplere haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sezer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan incelemede sentetik uyuşturucu maddesi bulunurken, kesin ölüm için cenaze Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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