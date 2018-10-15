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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:56

Tekirdağ’da patlamamış top mermisi bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir evin önünde yaklaşık 50 yıllık patlamamış top mermisi bulundu.

Tekirdağ'da patlamamış top mermisi bulundu
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir evin önünde yaklaşık 50 yıllık patlamamış top mermisi bulundu.

Yaklaşık 50 yıl önce atıldığı ve patlamadığı iddia edilen top mermisi, Kozyörük Mahallesi’nde bir evin önünde bulundu.

Mahalle sakinlerinden alınan bilgiye göre, top mermisinin hurdacıya satılmak istendiği ancak hurdacının almaması üzerine jandarmaya bilgi verildiği öğrenildi.

Top mermisinin bulunduğu bölgeye giden jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İncelemelerin ardından Kozyörük kırsalındaki askeri atış alanına taşınan top mermisinin, boş alanda imha edileceği belirtildi.
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