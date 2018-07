Tekirdağ’da tefeci operasyonu: 8 tutuklama

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 29 kişi hakkında tefecilik yaptıkları iddiası ile başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma neticesinde, “tefe karşılığı para vererek, tefe karşılığı vadesinden önce çek kırarak müştekileri kendilerine borçlandırdıkları, bu borca istinaden senet imzalattıkları, borçlarını ödemeleri için baskı ve tehdit uyguladıkları, borçlarını ödeyemeyen müştekilerin yine baskı ve tehdit ile mal varlıklarına el koydukları” iddiasıyla 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma dosyası kapsamında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenledikleri operasyonla 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan A.E. ve M.K. isimli şahıslar her gün imza karşılığı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, H.E., B.Ş., N.T., Ö.K., Ö.K., A.K., M.Y., F.T. isimli şahıslar tutuklandı. Firari durumda olan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik emniyet ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.