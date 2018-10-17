Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları

Tekirdağ il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.Çorlu narkotik suçlarla mücadele ekibi, Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalarda...

Tekirdağ il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Çorlu narkotik suçlarla mücadele ekibi, Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalarda Türkgücü Mahallesi’nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 14 adet kavanoz içerisinde net ağırlığı 795 gram esrar maddesi, gazete kağıtlarına sarılı net ağırlığı 700 gram esrar maddesi, gazete kağıdına sarılı tohumla karışık net ağırlığı 510 gram esrar maddesi, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjör, 5 adet kurusıkı tabanca mermisi, 5 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi, 1 adet 9.65 milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şahıs yakalanarak gerekli soruşturmalar başlatıldı.

Çerkezköy ilçesine İstanbul’dan ticari taksiyle yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan operasyonda 4 ayrı poşet içerisinde toplam daralı ağırlığı 2 kilo 100 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şahıs yakalanırken 1 şahsın ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 63 adet satışa hazır fişeklenmiş halde daralı ağırlığı 33.50 gram eroin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili bir firari şahsın yakalanmasına yönelik arama çalışmaları başlatıldı.

Yine Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan başka bir operasyonda 80 adet satışa hazır fişeklenmiş halde daralı ağırlığı 52.80 gram sentetik kannabinoid maddesi, 37 adet Satışa hazır fiş eklenmiş halde daralı ağırlığı 9.50 gram kokain maddesi, peçeteye sarılı daralı ağırlığı 11.95 gram kokain maddesi, şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 51.60 gram sentetik kannabinoid maddesi, şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 10.70 gram sentetik kannabinoid maddesi, bir adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 25 adet av fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili bir şahıs yakalanarak soruşturma başlatıldı.