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12 Ekim 2018 Cuma 12:33

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele...

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon sonucunda 2,215 kilogram sentetik kannabinoid, 33.50 gram eroin, 21.45 gram kokain, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 25 adet av fişeği ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şahısla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslar ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
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