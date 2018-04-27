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27 Nisan 2018 Cuma 18:06

Tekirdağ’daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, akaryakıt istasyonunda çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili polise teslim olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerindeki...

Tekirdağ'daki cinayetin zanlısı tutuklandı
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, akaryakıt istasyonunda çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili polise teslim olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelmişti. Kullandığı 34 PG 9315 otomobile yakıt almak için istasyona giren ve pompaya yaklaşan Cüneyt Enez, o sırada yanlarına gelen bir hafif ticari araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Enez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve Karaağaç Jandarma Karakolu’na giden Samet G., Enez’i vurduğunu belirterek teslim oldu. Ardından Samet G., olayı soruşturan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki ifadesinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen ve hakim karşısına çıkan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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