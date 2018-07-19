Tekne faciasında hayatını kaybeden göçmenlerin otopsileri tamamlandı

Kıbrıs açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 19 kişinin otopsileri tamamlanarak Adana’daki çeşitli mezarlıklarının morglarına kaldırıldı.

Dün Kıbrıs açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti. Otopsilerinin yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan göçmenlerin otopsi işlemleri tamamlandı. Öğleden önce Akkapı Mezarlığı morguna kaldırılan 6 göçmenin cenazesinin ardından, 13 göçmenin cenazesi de yapılan otopsilerinden sonra Asri Mezarlık ve Buruk Mezarlığı morglarına kaldırıldı.