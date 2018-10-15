ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:56

Tekne faciasında ölen Iraklılara DNA testi

İzmir’in Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 4 Iraklıdan 2’si için DNA testi yapıldı.Karaburun ilçesinde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin ceset için İzmir...

Tekne faciasında ölen Iraklılara DNA testi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İzmir’in Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 4 Iraklıdan 2’si için DNA testi yapıldı.

Karaburun ilçesinde teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin ceset için İzmir Adli Tıp Kurumunda yürütülen işlemler devam ediyor. Uluslararası Iraklı Mülteciler Federasyonu Başkanı Haitham Ahmet Star, gazetecilere yaptığı açıklamada denizden cesedi çıkarılan 4 kişinin Iraklı olduğunu ifade ederek, cesedine ulaşılan 4 Iraklıdan da 2’sinin 28 saat can yeleğiyle yüzdükten sonra karaya çıkmayı başaran Mıhabat İsmael Ali’nin yakını olduğunu söyledi.

Ali’nin yakınlarının cesetlerini teşhis ettiğini belirten Star, "Diğer 2 Iraklı için DNA testi istendi. Iraktan gelen yakınları DNA örneği verdi. İşlemler tamamlanınca cenazeleri Irak’a götüreceğiz" dedi.

Teknenin içinde 10’u çocuk 1 kadın olmak üzere 11 Iraklı daha olduğunu iddia eden Star, "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti tekneyi bulur çıkarır. O cenazeleri de ailelerine teslim ederiz. Son 1 yılda 300 cenazeyi sadece ben Irak’a götürdüm. Bunun yanında kayıp olanlar da var" ifadelerini kullandı.

İzmir Adli Tıp Kurumunda bulunan diğer 4 cenaze için henüz bir başvurun olmadığı öğrenilirken, DNA testi yapılan 2 cesedin yarın yakınlarına teslim edileceği de kaydedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku