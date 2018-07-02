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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:54

Teknesi su aldığı için denize atlayan ve kaybolan Serkan Kuloğlu’nu cansız bedenine ulaşıldı

Kartal sahilde eşiyle birlikte tekneyle denize açıldıktan sonra teknenin su alması üzerine denize atlayan ve bir süre sonra da kaybolan Serkan Kulaoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Kulaoğlu’nun yakınları sinir krizi geçirdi.

Teknesi su aldığı için denize atlayan ve kaybolan Serkan Kuloğlu'nu cansız bedenine ulaşıldı
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Kartal sahilde eşiyle birlikte tekneyle denize açıldıktan sonra teknenin su alması üzerine denize atlayan ve bir süre sonra da kaybolan Serkan Kulaoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Kulaoğlu’nun yakınları sinir krizi geçirdi.

Dün Kartal sahilinden adalara gitmek için eşi ve çocuğuyla birlikte özel teknesiyle denize açılan Serkan Kulaoğlu, teknenin su alması üzerine müdahale etmek için denize atlamış ve kısa süre içerisinde denizde kaybolmuştu. Kulaoğlu’nun eşi ve çocuğu deniz polisi tarafından tekneden alınarak kurtarılmıştı.

Serkan Kulaoğlu ise dün yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin uzun süren aramalarının ardından Serkan Kulaoğlu’nun cansız bedenine bugün öğle saatlerinde ulaşıldı. Kulaoğlu’nun cansız bedeni karaya çıkarılarak, olay yerine gelen ambulansla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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