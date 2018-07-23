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23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:50

(Tekrar) Karaman’da otomobil köprü ayağına çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Karaman’da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

(Tekrar) Karaman'da otomobil köprü ayağına çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
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Karaman’da otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Atasever (37) yönetimindeki 33 U 0395 plakalı otomobil, Karaman-Mersin karayolunun 2. kilometresinde kontrolden çıkarak yapımı devam eden köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Kazada otomobilde bulunan Ömer Atasever (70) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçtaki eşi Bediha (36), çocukları Ömer (12), Merve Reyhan (8) ve Hatice Sümeyra Atasever (2) ise yaralandı. Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Atasever ile küçük kızı Hatice Sümeyra Atasever, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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