Teksas sular altında

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston kenti, şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston kenti, Harvey Kasırgası’ndan sonra ikinci felaketi yaşıyor. Kentin tamamı sular altında kalırken, şehir merkezindeki drenajlardan taşan suların rahatız edici koku bıraktığı belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekipleri aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdüğü, acil kurtarma birimlerinin bölgeye gönderildiği bildirildi. Bodrum katlarda yaşayan kent sakinlerinin tahliye edildiği, şuana kadar herhangi bir yaralanma yada ölüm tespit edilmediği açıklandı. Yetkililer, yaşanan su taşkınların şehir merkezinden çekilmesinin zaman alabileceği uyarısında bulundu.

Geçtiğimiz yıl, ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan Harvey Kasırgası nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetmiş, eyalet sular altında kalmış 125 milyar dolar hasar meydana gelmişti.