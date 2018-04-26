Tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangında kısa süreli panik yaşandı.Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesin 5’inci cadde de bulunan...

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangında kısa süreli panik yaşandı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesin 5’inci cadde de bulunan fabrikanın klima dairesinde pamuk tozlarının sıkışması sonucu yangın çıktı. İşçiler yangına bir müddet müdahale ettikten sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Yangın sonrası tekstil fabrikasında maddi hasar meydana gelirken, fabrikanın bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangına müdahale itfaiye kamerası tarafından kaydedildi.