ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 18:34

Tekstil fabrikasında yangın

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangında kısa süreli panik yaşandı.Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesin 5’inci cadde de bulunan...

Tekstil fabrikasında yangın
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangında kısa süreli panik yaşandı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesin 5’inci cadde de bulunan fabrikanın klima dairesinde pamuk tozlarının sıkışması sonucu yangın çıktı. İşçiler yangına bir müddet müdahale ettikten sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Yangın sonrası tekstil fabrikasında maddi hasar meydana gelirken, fabrikanın bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangına müdahale itfaiye kamerası tarafından kaydedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku