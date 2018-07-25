ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:02

Telefon dolandırıcılarından yüklü miktarda parasını son anda kurtardı

Artvin’in Hopa ilçesinde bir kişi telefon dolandırıcılarından yüklü miktarda parasını banka personelinin uyarısı sayesinde kurtardı.

Telefon dolandırıcılarından yüklü miktarda parasını son anda kurtardı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Artvin’in Hopa ilçesinde bir kişi telefon dolandırıcılarından yüklü miktarda parasını banka personelinin uyarısı sayesinde kurtardı.

Artvin’de Erhan Sarı adlı kişi, kimliği belirsiz kişilerce telefonuna mesaj yoluyla gelen bilgilerle ilgili işlem yapılması konusunun ardından daha sonra kendisini arayan banka görevlisi sayesinde dolandırılmaktan kurtulduğunu belirterek konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Telefonuna mail yoluyla mesaj geldiğini ve daha sonra telefonunu 2 saat kadar donarak herhangi bir işlem yapamadığını kaydeden Sarı, bir süre sonra bankadan arayan görevlinin kendisinden onay kodu istemesinden sonra durumu fark ettiğini söyledi.

Kendisini dolandırmaya çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Sarı, "Mesaj yoluyla gelen bir virüsle, telefonum kendiliğinden donarak, işlem yapmaya başladı. İşlemin ne olduğunu bankadan aradıklarında ve gelen onay mesajları ile sonradan anladım. Bu yeni dolandırıcılık sisteminden banka personeli Meltem Hanım sayesinde kurtuldum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku