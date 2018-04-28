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28 Nisan 2018 Cumartesi 08:17

TEM Otoyolu Düzce kesiminde kaza 7 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce TEM otoyolu Büyük Melen Köprüsü mevkiinde bariyerlere çarpan minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.Kaza TEM otoyolu Büyük Melen Mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine...

TEM Otoyolu Düzce kesiminde kaza 7 yaralı
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DÜZCE(İHA) – Düzce TEM otoyolu Büyük Melen Köprüsü mevkiinde bariyerlere çarpan minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza TEM otoyolu Büyük Melen Mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Barış Ö. idaresinde ki 34 BR 3355 plakalı minibüs, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda bariyere çarptı. Kazada minibüsün içerisinde bulunan Fadime Ö., Yağmur Ö., Berat A., Merve A., Kaan A., Şeyma A. ve Şeyda Ö. hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ardından Düzce’de ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza sonrası minibüs çekici yardımı ile çekilerek yol trafiğe açıldı.
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