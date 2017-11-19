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19 Kasım 2017 Pazar 07:13

TEM Otoyolu Edirne İstikametinde arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR’a otomobil arkadan çarparak yola savruldu. Olay yerine gelen polisler dubalarla işaretleme yaptığı sırada, işaretlemeyi dikkate almayan VİP minibüs sürücüsü hızlı bir şekil

IHAAW071335-ASA/19-11-2017 - TEM Otoyolu Edirne İstikametinde arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR’a otomobil arkadan çarparak yola savruldu. Olay yerine gelen polisler dubalarla işaretleme yaptığı sırada, işaretlemeyi dikkate almayan VİP minibüs sürücüsü hızlı bir şekilde emniyet şeridine girerek TIR’a saplandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - (MK-Y) 19.11.2017 07:13:35 TSI NNNN

TEM Otoyolu Edirne İstikametinde arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR'a otomobil arkadan çarparak yola savruldu. Olay yerine gelen polisler dubalarla işaretleme yaptığı sırada, işaretlemeyi dikkate almayan VİP minibüs sürücüsü hızlı bir şekil
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IHAAW071335-ASA/19-11-2017 - TEM Otoyolu Edirne İstikametinde arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen TIR’a otomobil arkadan çarparak yola savruldu. Olay yerine gelen polisler dubalarla işaretleme yaptığı sırada, işaretlemeyi dikkate almayan VİP minibüs sürücüsü hızlı bir şekilde emniyet şeridine girerek TIR’a saplandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. - (MK-Y) 19.11.2017 07:13:35 TSI NNNN

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