TEM otoyolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ağır 15 yaralı

TEM otoyolu Pendik Kurtköy mevkisinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Tır sürücüsünün durumunun ağır olduğu kazada toplam 15 kişi yaralanırken, kazayı yara almadan atlatan bazı yolcular gözyaşlarını tutamadı. TEM otoyolu Ankara istikametinde tamamen duran trafik araçların çekilmesiyle birlikte yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.

TEM otoyolu Pendik Kurtköy mevkisinde tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Tır sürücüsünün durumunun ağır olduğu kazada toplam 15 kişi yaralanırken, kazayı yara almadan atlatan bazı yolcular gözyaşlarını tutamadı. TEM otoyolu Ankara istikametinde tamamen duran trafik araçların çekilmesiyle birlikte yaklaşık 2 saat sonra normale döndü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM otoyolu Pendik Kurtköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Ankara istikametine doğru seyir halinde olan 61 ABA 912 plakalı tır ile 35 PK 744 yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan tır yan dönerek TEM otoyolunu tamamen trafiğe kapanmasına neden oldu. Tır sürücüsünün ağır yaralandığı kazada toplamda 15 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yolcu otobüsündeki yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralılara ise olay yerinde müdahale edildi.

Kaza sonrası bazı yolcular gözyaşlarını tutamadı

Kaza sonrası yaşadıkları karşısında neye uğradıklarını şaşıran bazı yolcular gözyaşlarına hakim olamayarak olay yerinde ağladı. Kazanın şokunu atlatan yolcular, otobüsteki valizlerini alarak kaza mahalline gelen başka bir otobüse taşıyarak olay yerinden ayrıldı.

"Tır birden önümüze kırınca neye uğradığımız şaşırdık”

Tırın önlerini kırdıklarını söyleyerek kaza anını anlatan yolcu, "Tır önümüze kırdı, seyir halindeydik, tır birden önümüze kırınca neye uğradığımız şaşırdık, arkadakiler bir anda öne doğru fırladı. En önde şoförün arkasında oturuyordum. Emniyet kemerim takılıydı, çok şükür bana bir şey olmadı ama arkadakiler hep öne doğru geldi. Yandan önümüze kırdı. Muavin çocuk servis yapıyordu, herhalde en ağır yaralı olan odur. Birkaç tane bayan vardı onlar öne fırladı, onlar yaralı” diye konuştu.

Kazayı yara almadan atlatan bir yolcu, "Kurtköy’den çıktık normal yolumuza devam ederken, sağdan gelen tır direk sol tarafa girerek otobüsün önüne düştü. Kazada bir tane host yaralandı. Onların dışında da 4-5 tane yaralı var” dedi.

TEM otoyolunda trafik yaklaşık 2 saat sonra araçların kaldırılmasıyla normale döndü

Yaşanan kazada çarpışmasının etkisiyle yan dönen tır, TEM otoyolundaki trafiğin tamamen durmasına neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda yolu dubalarla trafiğe kapatarak, akışı yan yoldan sağladı. Ekiplerin kazaya karışan araçları vinç yardımıyla kaldırmasıyla birlikte yapılan temizlik çalışmasının ardından TEM otoyolunda trafik akışı 2 saat sonra normale döndü.