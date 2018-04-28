TEM’de feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

TEM otoyolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide ağır yaralandı
Olay, 05.00 saatlerinde, TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zafer Aktaş yönetiminde ki 35 EVS 48 plakalı araç tem oto yolunda seyir ederken, 34 GFZ 55 plakalı minibüsün arkadan çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarparak takla attı. Takla atan araçtan fırlayan sürücü Zafer Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan şahıs ve minibüs sürücüsü ağır yaralandı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.