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13 Ekim 2018 Cumartesi 12:43

TEM’de hafriyat kamyonu devrildi, trafik durma noktasına geldi

İstanbul TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yan yatarken olay yerinde trafik durma noktasına geldi.

TEM'de hafriyat kamyonu devrildi, trafik durma noktasına geldi
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İstanbul TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yan yatarken olay yerinde trafik durma noktasına geldi.

Kaza, TEM Otoyolu Bahçeşehir sapağında meydana geldi. İddiaya göre 34 BNR 697 plakalı kum ve çakıl yüklü hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Olayı gören vatandaşlar sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sürücünün yaralanmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler durma noktasına gelen trafiğin açılması için çalışma başlattı. Devrilen kamyon 2 adet vinçle olay yerinden kaldırdı.
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