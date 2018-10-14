14 Ekim 2018 Pazar 21:25

Temel kazısı yüzünden iki katlı evde yıkılma tehlikesi

Karabük’te inşaatta yapılan temel kazı sonrası iki katlı ev yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.Esentepe Mahallesi Kırlangıç Sokak’ta yapımı devam eden inşaatta yapılan temel kazı çalışmaları sonrası iki katlı ev yıkılma...