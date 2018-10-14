ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 21:25

Temel kazısı yüzünden iki katlı evde yıkılma tehlikesi

Karabük’te inşaatta yapılan temel kazı sonrası iki katlı ev yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.Esentepe Mahallesi Kırlangıç Sokak’ta yapımı devam eden inşaatta yapılan temel kazı çalışmaları sonrası iki katlı ev yıkılma...

Temel kazısı yüzünden iki katlı evde yıkılma tehlikesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Karabük’te inşaatta yapılan temel kazı sonrası iki katlı ev yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Esentepe Mahallesi Kırlangıç Sokak’ta yapımı devam eden inşaatta yapılan temel kazı çalışmaları sonrası iki katlı ev yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yıkılma ihtimaline karşı ev sakinleri Karabük Belediyesi ekiplerince boşaltılıp çalışmalar durduruldu. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku