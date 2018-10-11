Temizlik işçileri, buldukları yaklaşık 30 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyasını sahibine teslim etti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı temizlik işçileri tarafından çeşme kenarında bulunan çanta içerisindeki yaklaşık 30 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı sahibine...

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı temizlik işçileri tarafından çeşme kenarında bulunan çanta içerisindeki yaklaşık 30 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar parayı sahibine teslim edildi.

Kartepe Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden Naim-Huriye Pehlivan hayatlarının şokunu yaşadıkları günde yüzü Kartepe Belediyesi ile güldü. Pehlivan çifti Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan çeşme yanında unuttukları çantayı, sabah mesaisinde olan Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinden Şahin Güngör, Metin Şimşek ve Engin Mut tarafından bulundu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, buldukları çantayı Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne tutanak ile teslim etti. Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından açılan çantanın içerisinden yaklaşık 30 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çıktı. Çantada çıkan her şey fotoğraf ve görüntü ile kayıt altına alındı.

Zabıta Müdürlüğü, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı tahkikat sonrasında çantanın Naim ve Huriye Pehlivan çiftine ait olduğunu tespit ettiler. Kartepe Belediyesi’ne gelen Pehlivan çantalarını Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır tarafından teslim edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz 7 gün 24 saat Kartepemiz’de hizmet vermektedir. Hatırlanacağı üzerine daha öncede belediye personelimiz kaybolan çantalarını bulmuştu. Ekiplerimiz bugünde dikkatli davranmaları neticesinde Kartepeli ailemize teslim ettiler. Kendilerinin bu özverili ve dikkatli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır ise belediye personellerinin davtanışı için teşekkür ederek, “Kartepemiz’de Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in vizyonu çerçevesinde yatırımlarımıza devam ederken, belediye personelimizde özverili ve dikkatli çalışmasına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz ilçemiz genelinde Kartepeli hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet ediyor. Kartepemiz’in bu kadar temiz olmasının kahramanları temizlik işleri ekiplerimizdir. Kendilerine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Belediye personelimizin özverili ve dikkatli çalışmalarından dolayı Pehlivan ailesi büyük bir kayıptan kurtulmuştur” diye konuştu.