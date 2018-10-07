Temizlik yaparken düşen kadın hayatını kaybetti

Antalya’da temizlik yaparken balkondan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.
Olay, 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde yalnız yaşayan Nebahat Yapan (69), evinin balkon panjurlarını silmek istedi. Panjurları açarak silmeye başlayan Yapan, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yoldan geçen vatandaşların kadını görmesi üzerine 112 acil servisine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nebahat Yapan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapan’ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu ve uzun süre cenazenin yanından ayrılmadı.Nebahat Yapan’ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.