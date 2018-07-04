ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:47

Temmuz sıcağında kürk çalan Rus turist yakalandı

Antalya’nın Kemer ilçesine tatil yapmakta olan Rus uyruklu turist, deri mağazasından 3 bin 500 dolarlık kürk çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.Edinilen bilgiye göre 32 yaşındaki E.S., Kemer’in göbeğindeki Cumhuriyet Meydanında belediyeye...

Temmuz sıcağında kürk çalan Rus turist yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’nın Kemer ilçesine tatil yapmakta olan Rus uyruklu turist, deri mağazasından 3 bin 500 dolarlık kürk çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 32 yaşındaki E.S., Kemer’in göbeğindeki Cumhuriyet Meydanında belediyeye ait dükkanların bulunduğu bölümde E.A.’e ait deri mağazasının camını kırarak içeriye girdi. Mağazadan piyasa değeri 3 bin 500 dolar olan 7 adet kürkü alarak oteline döndü.

Sabahleyin iş yerine gelince soyulduğunu anlayan mağaza sahibinin bildirimi üzerine araştırmaya başlayan polis, iş yeri güvenlik kameraları ve halk arasında MOBESE olarak bilinen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarındaki görüntüleri takip ederek Rus hırsızın oteline ulaştı. Çalınan kürklerle birlikte yakalanan E.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku