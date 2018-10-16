ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 02:10

Terminalde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu

Sivas’ta şehirler arası otobüs terminalinde unutulan çanta paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin sevk edildiği olayda fünye ile patlatılan çantadan meyve suyu ve meyve çıktı.Edinilen bilgilere göre, olay saat 01.00 sıralarında Sivas Şehirler...

Terminalde unutulan şüpheli çanta paniğe neden oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Sivas’ta şehirler arası otobüs terminalinde unutulan çanta paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin sevk edildiği olayda fünye ile patlatılan çantadan meyve suyu ve meyve çıktı.

Edinilen bilgilere göre, olay saat 01.00 sıralarında Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Otogarın peronlar kısmında bulunan bankın yanında iple sıkıca bağlanmış bir şekilde duran çantanın vatandaşlar tarafından şüpheli olduğu düşünülerek polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayı izleyen meraklı vatandaşları da uzaklaşmaları konusunda uyardı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan çantadan paket halinde meyve suyu ve meyve çıktı. Şüpheli çanta içerisinden çıkanlar çevredeki vatandaşları şaşırttı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku