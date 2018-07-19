ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:27

Terör operasyonları terör örgütünün nefesini kesti

Askeri kaynaklar, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda teröristlerin nefes alamayacak hale geldiklerini, üst düzey yöneticilerin saklandıkları sığınak ve mağaralardan dışarı çıkamadıklarını bildirdi.

Terör operasyonları terör örgütünün nefesini kesti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Askeri kaynaklar, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda teröristlerin nefes alamayacak hale geldiklerini, üst düzey yöneticilerin saklandıkları sığınak ve mağaralardan dışarı çıkamadıklarını bildirdi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, son zamanlarda Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlar nedeniyle teröristler nefes alamayacak hale gelirken, üst düzey yöneticilerin saklandıkları sığınak ve mağaralardan dışarı çıkamadıkları belirtildi. Askeri kaynaklar, bunun en yakın örneği olarak ise Irak kuzeyinde Avaşin/Basyan ve Zap bölgelerinin sözde lojistik sorumlusu olarak bu bölgedeki her türlü silah, mühimmat, uyuşturucu ve yiyecek aktarımlarının, sevkiyatlarının koordinatörlüğünü yapan, 1995 yılında örgüte katılan Delil Karakoçan kod adlı teröristin başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirilmesini gösterdi.

Bölücü terör örgütünün sözde lojistik sorumlusu olarak çalışan Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak ile Hamza ve Zanya kod adlı teröristler, TSK’nın 13 Temmuz’da gerçekleştirdiği hava harekatı neticesinde yeni bir aktarım faaliyeti sırasında etkisiz hale getirilmiş ve kullandıkları araç ve malzemeler imha edilmişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku