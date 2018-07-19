Terör operasyonları terör örgütünün nefesini kesti

Askeri kaynaklar, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda teröristlerin nefes alamayacak hale geldiklerini, üst düzey yöneticilerin saklandıkları sığınak ve mağaralardan dışarı çıkamadıklarını bildirdi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, son zamanlarda Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlar nedeniyle teröristler nefes alamayacak hale gelirken, üst düzey yöneticilerin saklandıkları sığınak ve mağaralardan dışarı çıkamadıkları belirtildi. Askeri kaynaklar, bunun en yakın örneği olarak ise Irak kuzeyinde Avaşin/Basyan ve Zap bölgelerinin sözde lojistik sorumlusu olarak bu bölgedeki her türlü silah, mühimmat, uyuşturucu ve yiyecek aktarımlarının, sevkiyatlarının koordinatörlüğünü yapan, 1995 yılında örgüte katılan Delil Karakoçan kod adlı teröristin başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirilmesini gösterdi.

Bölücü terör örgütünün sözde lojistik sorumlusu olarak çalışan Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak ile Hamza ve Zanya kod adlı teröristler, TSK’nın 13 Temmuz’da gerçekleştirdiği hava harekatı neticesinde yeni bir aktarım faaliyeti sırasında etkisiz hale getirilmiş ve kullandıkları araç ve malzemeler imha edilmişti.