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20 Temmuz 2018 Cuma 17:01

Terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul polisinin doğu illerinde ölü olarak ele geçirilen PKK/KCK ve PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerini anmak ve taziye amacıyla toplanan gruba yaptığı operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklandı.

Terör operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı
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İstanbul polisinin doğu illerinde ölü olarak ele geçirilen PKK/KCK ve PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerini anmak ve taziye amacıyla toplanan gruba yaptığı operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8’i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinde ölü olarak ele geçirilen PKK/KCK ve PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerini anmak ve taziye amacıyla toplanılacağı bilgisini edindi. Ekipler, 15 Temmuz’da Sancaktepe’de HDP İlçe Başkanlığında yapılan toplantıya baskın düzenledi. Basında toplam 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme, basımı ve dağıtımı yasaklı kitap ve dergi, PKK/KCK terör örgütü elebaşı ve örgüt mensuplarına ait fotoğraf panoları, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sözde bayrak ve flama, örgütü simgeleyen elbise, örgütsel söz ve ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar ele geçirildi.

Şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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