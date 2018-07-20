Terör operasyonunda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah, çok sayıda mühimmat ile 3,5 kilogram eroin ele geçirildi.Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran...

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah, çok sayıda mühimmat ile 3,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca Çaldıran ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik icra edilen arazi arama/tarama faaliyetleri esnasında, terör örgütünce kullanıldığı değerlendirilen bir sığınakta arama yapıldı. Aramada; 1 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait şarjörler ve 150 adet fişek ile 3,5 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.