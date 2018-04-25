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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:14

Terör örgütü DHKP/C’ye ‘1 Mayıs’ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu ve 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kalabalıkları provoke edecekleri gerekçesiyle 14 örgüt üyesinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Gece düzenlenen baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü DHKP/C'ye ‘1 Mayıs' operasyonu: 8 gözaltı
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İstanbul’da terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu ve 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kalabalıkları provoke edecekleri gerekçesiyle 14 örgüt üyesinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Gece düzenlenen baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında,

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen örgüt üyesi 14 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Terör örgütü DHKP/C adına faaliyette bulunduğu ve 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kalabalıkları provoke edecekleri tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için dün gece 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, M.D., A.Ö., K.Ö., Ö.E., M.D., A.T., M.K. ve B.E. adlı 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan zanlıların, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kalabalıkları provoke edecekleri ileri sürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, polis 6 zanlının yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.
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