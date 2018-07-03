ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 11:21

Terör örgütü MKP’nin silahlı kanadı HKO üyesi 1 kişi susturucu silahla birlikte yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü MKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün silahlı kanadında yer alan 1 teröristin, susturucu silahla birlikte yakalandığı bildirildi.Edinilen bilgilere göre, bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlarını...

Terör örgütü MKP'nin silahlı kanadı HKO üyesi 1 kişi susturucu silahla birlikte yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İstanbul’da, terör örgütü MKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün silahlı kanadında yer alan 1 teröristin, susturucu silahla birlikte yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, yürütülen bir soruşturmada, Tunceli kırsalında eğitim alan terör örgütü MKP’nin (Maoist Komünist Parti) silahlı kanadı HKO (Halkların Kurtuluş Ordusu) üyesi Esra S. adlı kadın teröristin İstanbul’da gizlendiğini ve buradan da yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaştı. Üç ayrı suçtan aranan Esra S.’nin Sultangazi’de gizlendiği üç ayrı adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı baskın düzenleyen polis, örgütün ideolojik tabanında yer bulan ve Tunceli’de silahlı eğitim alan zanlıyı kıskıvrak yakaladı. HKO üyesi Esra S. 1 adet tabanca, 1 adet susturucu, bu silaha ait değişik çapta 50 adet mermi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Terör polisi, Esra S. adlı teröristi evinde gizlediği ileri sürülen ikamet sahibi M.D. adlı 1 kişiyi de sorgulamak üzere gözaltına aldı. Yakalanan MKP/HKO üyesi Esra S. ile ikamet sahibi M.D., İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku