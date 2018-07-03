Terör örgütü MKP’nin silahlı kanadı HKO üyesi 1 kişi susturucu silahla birlikte yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü MKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün silahlı kanadında yer alan 1 teröristin, susturucu silahla birlikte yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, yürütülen bir soruşturmada, Tunceli kırsalında eğitim alan terör örgütü MKP’nin (Maoist Komünist Parti) silahlı kanadı HKO (Halkların Kurtuluş Ordusu) üyesi Esra S. adlı kadın teröristin İstanbul’da gizlendiğini ve buradan da yurt dışına kaçacağı bilgisine ulaştı. Üç ayrı suçtan aranan Esra S.’nin Sultangazi’de gizlendiği üç ayrı adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı baskın düzenleyen polis, örgütün ideolojik tabanında yer bulan ve Tunceli’de silahlı eğitim alan zanlıyı kıskıvrak yakaladı. HKO üyesi Esra S. 1 adet tabanca, 1 adet susturucu, bu silaha ait değişik çapta 50 adet mermi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Terör polisi, Esra S. adlı teröristi evinde gizlediği ileri sürülen ikamet sahibi M.D. adlı 1 kişiyi de sorgulamak üzere gözaltına aldı. Yakalanan MKP/HKO üyesi Esra S. ile ikamet sahibi M.D., İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.