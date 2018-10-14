Terör örgütünde intiharlar ve kaçışlar hat safhada

Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadesinde örgütün içeride yaptığı baskı ve zulümler nedeniyle intihar ve kaçışların arttığını söylediği öğrenildi.

Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadesinde örgütün içeride yaptığı baskı ve zulümler nedeniyle intihar ve kaçışların arttığını söylediği öğrenildi.

Güvenlik güçlerine 26 Eylül 2018 tarihinde teslim olan ve Aralık 2013-Mart 2014 tarihleri arasında Gara bölgesinde eğitim aldığı öğrenilen S.F. isimli terörist ifadesinde, R.K adlı bir kadın teröristin örgüt içinde yasak ilişki yaşadığına dair iftiraya uğradığını ve terör örgütünün baskısına daha fazla dayanamayarak göğsüne ateş etmek suretiyle intihar ettiğini söyledi.

Kaçışlar gibi intiharların da örgütte çokça görülmeye başladığını, örgütün içeride yaptığı zulümler nedeniyle yaşanılan zorlukların dayanılamayacak noktaya geldiğini kaydeden S.F. isimli terörist, halen dağda olanların hepsinin aslında fırsat bulsa kaçacaklarını, elebaşlarının diğer teröristleri ölüme gönderirken kaçak davrandıklarını ve daha çok şahsi çıkar peşinde koştuklarını belirttiği öğrenildi.

S.F, ayrıca, eğitimler sırasında psikolojik sorunlar yaşayan Ö.T adlı diğer bir teröristin de kendisini asarak intihar ettiğine şahit olduğunu da ifade etti.